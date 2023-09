MotoGP GP Giappone, Bezzecchi: “Ho commesso almeno tre errori, non la gara che speravo”

Le parole di Marco Bezzecchi dopo il sesto posto conquistato nella Sprint: “Non è stata la gara che speravo: ho recuperato bene in qualifica dopo la caduta, ma ho commesso almeno tre errorini in gara che potevo evitare. Al via ho sganciato l’abbassatore nel momento sbagliato e mi hanno superato Binder e Marquez. Poi il sorpasso su Zarco e anche il primo tentativo su Marquez perché forse ci ho provato in un punto dove lui era molto forte. Ho perso tanto tempo e il contatto con i primi. Sono contento delle sensazioni alla guida, voltiamo pagina in gara”.