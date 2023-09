Ryder Cup 2023, seconda giornata a Roma: il programma e gli orari di sabato 30 settembre

Proseguono le emozioni della Ryder Cup 2023 a Roma con la seconda giornata del torneo di golf che ogni due anni mette di fronte il Team Usa e il Team Europe. Ed è subito show del continente ospitante, visto che il punteggio di 6.5 a 1.5 sorride all’Europa dopo la prima giornata: è tempo allora di conoscere il programma e gli orari di un sabato 30 settembre che potrebbe già diventare decisivo o quasi per le sorti della manifestazione ospitata al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio.

Anche nella giornata di sabato si parte alle ore 7:35 con i foursome che saranno poi seguiti dai fourball del pomeriggio. Domenica, invece, nell’ultima delle tre giornate di gare, si andranno a disputare i dodici match singoli. I due capitani, al termine della giornata di venerdì, hanno annunciato le scelte per i foursome della mattina successiva, che vi proponiamo di seguito. Alla fine dei foursome, poi, saranno scelti i giocatori per i four-ball del pomeriggio, e vi aggiorneremo in questo articolo non appena resi noti.

PROGRAMMA E ORARI DI SABATO 30 SETTEMBRE

FOURSOME

7.35 – McIlroy & Fleetwood vs Spieth & Thomas

7.50 – Hovland & Aberg vs Scheffler & Koepka

8.05 – Lowry & Straka vs Homa & Harman

8.20 – Rahm & Hatton vs Cantlay & Schauffele

FOUR-BALL

12.25 – Da definire

12.40 – Da definire

12.55 – Da definire

13.10 – Da definire