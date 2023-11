Tabloid e tifosi inglesi contro Onana: “Se lo United esce dalla Champions è colpa sua”

A seguito del pareggio sul campo del Galatasaray nella partita di Champions League, che tiene le speranze di qualificazione dello United appese a un filo, tifosi e tabloid inglesi sono insorti contro il portiere ex Inter Andrè Onana, reo di aver favorito la rimonta dei turchi commettendo degli errori sui gol subiti dai ‘Red Devils’.

La stampa non è andata per il sottile e si è scagliata contro il portiere camerunense. ‘Daily Sport’: “Silly-nana” (sciocco Onana); ‘The Sun’: “Oh, doppia papera” a tutta pagina, con una foto gigante del 27enne; ‘Bbc’: “Se lo United dovesse finire in Europa League o addirittura fuori dalle Coppe, gran parte della colpa verrà data alla prestazione di Onana contro il Galatasaray“.