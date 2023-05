Scudetto Napoli, dal sindaco Manfredi a Diego Simeone: tanti volti noti in tribuna

Il Napoli, dopo la conquista del terzo scudetto della sua storia, è in campo al Diego Armando Maradona per affrontare la Fiorentina nel match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una sfida che farà da passerella ai nuovi campioni d’Italia, pronti a continuare la festa nel proprio stadio. Sulle tribune del Maradona spiccano le presenze del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Presenti anche molte autorità, dal prefetto Claudio Palomba al rettore della Federico II Matteo Lorito, dal questore Alessandro Giuliano a Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia. Ad assistere alla gara c’è anche l’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, arrivato dalla Spagna per festeggiare con suo figlio Giovanni. Tra i volti noti del mondo dello spettacolo non poteva mancare il comico ed attore Alessandro Siani.