Tonali in campo in Champions prima del patteggiamento. Corriere dello Sport: “Trovato l’accordo”

L’ultima standing ovation prima dello stop. Sandro Tonali rivedrà il campo nel 2024, ma ieri al St James Park si è goduto gli applausi del suo pubblico e uno spezzone di gara in Champions League nel match tra Newcastle e Borussia Dortmund (0-1). Il patteggiamento sta per arrivare perché l’accordo è stato raggiunto. Oggi la squalifica verrà comunicata dalla procura federale, come spiega il Corriere dello Sport: 10 mesi di stop concordati coi suoi legali, nei quali Sandro potrà comunque allenarsi, più altri 8 di pene alternative, così articolate: incontri con associazioni dilettantistiche e squadre giovanili da svolgere in Italia, oltre ad una terapia che la Figc monitorerà a distanza. Sembrano risolti anche gli ultimi passaggi tecnici per l’estensione dello stop in ambito Uefa. A differenza di Fagioli, Tonali si vedrà sospendere lo stipendio dal Newcastle che risparmierà circa 13 milioni lordi. Appuntamento alla fine di agosto prossimo, cioè a Premier 2024-25 già iniziata.