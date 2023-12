Ranking Wta aggiornato a lunedì 18 dicembre: Giorgi guadagna una posizione

Nuovo volto per il ranking Wta, aggiornato a lunedì 18 dicembre 2023. Ovviamente nessuna novità tra le prime dieci del ranking mondiale in questo mese di pausa in cui le top players si stanno preparando verso la nuova stagione. Qualche piccolo movimento da segnalare nelle retrovie, dove il ranking si muove dopo il torneo 125 di Limoges che si è concluso ieri. Camila Giorgi guadagna una posizione, mentre Lucia Bronzetti scende. Di seguito la classifica aggiornata.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 11 dicembre

Iga Swiatek (Pol) 9295 (–) Aryna Sabalenka (Blr) 9050 (–) Coco Gauff (Usa) 6580 (–) Elena Rybakina (Kaz) 6365 (–) Jessica Pegula (Usa) 5975 (–) Ons Jabeur (Tun) 4195 (–) Marketa Vondrousova (Cze) 4046 (–) Karolina Muchova (Cze) 3650 (–) Maria Sakkari (Gre) 3620 (–) Barbora Krejcikova (Cze) 2880 (–)

30. Jasmine Paolini 1435 (–)

42. Martina Trevisan 1187 (–)

46. Elisabetta Cocciaretto 1140 (–)

53. Camila Giorgi 1087 (+1)

62. Lucia Bronzetti 968 (-1)

105. Sara Errani 713 (+1)

123. Lucrezia Stefanini 591 (-1)