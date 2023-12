Ligue 1, recupero Marsiglia-Lione: trasferta vietata ai tifosi dell’OL

Il ministro degli Interni francese, Gérald Darmanin, ha vietato la trasferta ai tifosi del Lione a Marsiglia, per il recupero della sfida tra OL e OM, valida per la decima giornata di Ligue 1 di mercoledì 6 dicembre alle 21. La partita era stata rinviata dopo l’aggressione al pullman del Lione, in cui anche l’allenatore Grosso rimase ferito a un occhio. “Mercoledì da mezzanotte a mezzanotte, è vietato il movimento di qualsiasi persona che dichiari di essere un sostenitore del Lione tra i comuni del dipartimento del Rodano e il comune di Marsiglia. Le trasferte del Lione sono molto spesso fonte di tensione per l’ordine pubblico a causa del comportamento violento di alcuni tifosi“, il comunicato di Darmanin.