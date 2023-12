Sci alpino, Coppa del Mondo maschile 2023/2024: 11 azzurri convocati per la tappa in Val d’Isére

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino prova a rimettersi in carreggiata dopo un avvio decisamente complicato a causa del meteo. Fin qui solo una gara, lo slalom di Gurgl, è stato infatti portato a termine in questo primo mese. Cancellate, invece, tutte le prove inizialmente in programma a Soelden, Zermatt/Cervinia e infine a Beaver Creek, dove lo scorso fine settimana non sono andate in scena le tre gare che si sarebbero dovute disputare. Il prossimo appuntamento è per questo weekend in Val d’Isère, con il calendario che prevede un gigante e uno slalom.

Gli organizzatori hanno predisposto al meglio il terreno di gara e ottenuto la luce verde da parte della Fis sullo stato della neve. Salvo problemi dell’ultima ora, debutteranno quindi i gigantisti, nella gara di sabato (start alle 9.30 e alle 13), mentre gli slalomisti saranno alla seconda gara (partenza alle 9.30 e alle 12.30). Gli undici azzurri convocati dal dt Max Carca per gareggiare sulle nevi francesi sono Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle, Simon Maurberger, Corrado Barbera, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli e Stefano Gross.