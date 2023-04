Bayern Monaco, perquisiti uffici del presidente onorario Hoeness. Nel mirino legami con Usmanov

Continua anche fuori dal campo il momento difficile del Bayern Monaco, alle prese con le difficoltà del cambio tecnico dopo l’arrivo di Tuchel al posto di Nagelsmann. In questi giorni infatti alcuni uffici del club bavarese sono stati perquisiti dalle forze dell’ordine, nell’ambito di un’inchiesta che vede indagato per riciclaggio l’oligarca russo Alisher Usmanov. Quest’ultimo infatti è in ottimi rapporti con il presidente onorario del Bayern, Uli Hoeness: i due si sono conosciuti sul lago Tegernsee, dove Usmanov si era trasferito prima di doversene andare in seguito al congelamento dei suoi beni dopo l’attacco russo all’Ucraina. Le forze di polizia cercano prove dell’avvenuto riciclaggio di denaro, con Hoeness che in passato ha regalato a Usmanov anche pacchetti VIP per le partite di Champions League all’Allianz Arena.