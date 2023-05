Inter, Henry rivela: “Orgoglioso di Lukaku, ero molto preoccupato per lui”

Intervistato dalla CBS, Thierry Henry ha parlato in vesti di vice ct del Belgio affrontando anche il tema legato a Romelu Lukaku. L’ex attaccante francese ha rivelato come il centravanti dell’Inter e della nazionale belga abbia affrontato un momento difficile. “Non sapete cosa è successo, ma non è stato facile per lui. L’ho sentito ogni giorno per due settimane, ero molto preoccupato e volevo sapere come stesse, lui però è riuscito a uscirne e adesso sono molto orgoglioso di lui ma anche dell’Inter.”