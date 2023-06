Ligue 1: ex guardalinee denuncia stupro da dirigente Federcalcio

Nicolas Pottier ex guardalinee della Ligue 1 era diventato famoso per il suo coming out. Intervistato dal mensile francese So Foot, Pottier ha rivelato di essere stato stuprato al termine della partita Nancy-Grenoble del 2009, gara valevole per la Ligue 1 e arbitrata da Thierry Auriac. “La mia omosessualità ha rappresentato rapidamente un problema nella comunità arbitrale. Ero un’anomalia nel sistema. Mi trovavo nell’hotel riservato alla squadra arbitrale e mi sono venuti a prendere due fuoristrada che mi hanno condotto in un’altra struttura. Da lì in poi non mi ricordo assolutamente più nulla a causa dell’alcol che ho bevuto. Al risveglio, mi sono trovato nel letto del mio hotel con un uomo accanto a me”. Questo uomo, secondo le indiscrezioni della stampa francese, era un ex dirigente della Federcalcio francese. “Sono sicuro che ha trascorso la notte con me – conferma Pottier – senza che io me ne rendessi conto. Gli ho fatto moltissime domande al risveglio e mi ha detto che aveva dormito a casa di qualcun altro”. .