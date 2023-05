Ligue 1, Aboukhlal e Mohamed rifiutano di indossare la maglia arcobaleno

La Ligue 1 ha dato vita ad un’importante iniziativa facendo indossare ai calciatori dei vari club delle maglie color arcobaleno in segno della lotta contro l’omofobia nel mondo del calcio. Due calciatori, però, hanno deciso di vestire tale maglia e per questo motivo sono stati esclusi dalla partita odierna: si tratta di Zakaria Aboukhlal del Tolosa e Mostafa Mohamed del Nantes. Il marocchino Aboukhlal, stando a quanto riportato da ‘La Depeche du Midi’, ha rifiutato di indossare la maglia arcobaleno, sottolineando come anche i compagni di squadra Logan Costa e Farès Chaïbi non volessero indossarla, ma i due sono in formazione. Anche legiziano Mohamed ha annunciato non voler mettere la maglia per i diritti LGBT.