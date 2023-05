Highlights e gol Everton-Manchester City 0-3: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Redazione 13

Gli highlights e le azioni salienti di Everton-Manchester City 0-3, match della trentaseiesima giornata di Premier League 2022/2023. Man of the match è Ilkay Gundogan, autore di due gol e un assist. Due magie: la prima in acrobazia in area su cross di Mahrez, la seconda su punizione dal limite. Nel mezzo un cross al bacio per il colpo di testa letale di Haaland, che non perdona. Il City si avvicina al titolo, l’Arsenal è a -4.