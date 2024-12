Il portoghese Nani ha detto addio al calcio giocato. Lo ha annunciato tramite i propri social, con un videomessaggio in cui ha dichiarato: “È giunto il momento di dire addio, ho deciso di concludere la mia carriera da giocatore professionista. È stato un viaggio incredibile e volevo ringraziare ogni singola persona che mi ha aiutato e supportato negli alti e bassi durante una carriera durata oltre 20 anni e che mi ha regalato così tanti ricordi indimenticabili. È il momento di voltare pagina e concentrarmi su nuovi obiettivi e sogni”. Esploso allo Sporting Lisbona, Nani è passato al Manchester United con cui ha vinto quattro Premier League e la Champions League del 2008. Tra i successi maggiori anche un contributo importante nella cavalcata del Portogallo alla conquista di Euro 2016. Nella parte finale di carriera, Nani ha vestito, tra le altre, anche le maglie di Lazio e Venezia. In estate, dopo un ritorno in Turchia con l’Adana Demirspor (aveva già giocato per il Fenerbahce), Nani era tornato in Portogallo, all’Estrela Amadora.