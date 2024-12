Si apre con la sorpresa della vittoria dell’Avellino sul campo di Cividale la 15^ giornata della Serie A2 2024/2025 di basket. Un successo per 85-90 arrivato all’overtime, in una partita in cui Earlington e Mussini realizzano, rispettivamente, 23 e 22 punti. Partono forte gli ospiti, che all’intervallo lungo sono avanti per 32-44; la reazione dei padroni di casa arriva nel secondo tempo soprattutto grazie a Mastellari e Rota, preziosissimi dalla panchina, che danno un contributo fondamentale per trascinare la contesa all’overtime. Qui, Lewis firma lo strappo decisivo per il 78-84 che permette agli ospiti di gestire e centrare una vittoria di prestigio e preziosa per il centro classifica.