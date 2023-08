Calcio femminile, morto il padre di Olga Carmona: la ragazza l’ha saputo dopo la finale del Mondiale

Olga Carmona non dimenticherà mai questa domenica 20 agosto 2023, giornata che le ha cambiato la vita, purtroppo non soltanto in bene. La giovane calciatrice spagnola del Real Madrid ha infatti segnato il gol decisivo nella finale dei Mondiali contro l’Inghilterra, regalando alla Spagna il primo titolo della sua storia. Purtroppo però non ha potuto festeggiare come avrebbe voluto poiché a fine match ha appreso della tragica scomparsa di suo padre. A renderlo noto è stata la Federazione Spagnola tramite i suoi canali ufficiali. “CONDOGLIANZE | La RFEF è profondamente dispiaciuta di comunicare la morte del padre di Olga Carmona. La calciatrice ha appreso la triste notizia dopo la finale dei Mondiali. Mandiamo i nostri più sinceri abbracci a Olga e alla sua famiglia in un momento di profondo dolore. Ti amiamo, Olga, sei la storia del calcio spagnolo” si legge.