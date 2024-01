Ligue 1 2023/2024: Vieira beffa Gattuso, lo Strasburgo rimonta il Marsiglia nel recupero

Beffa nel recupero per Gennaro Gattuso e lo Strasburgo di Patrick Vieira pareggia in extremis in casa del Marsiglia. Finisce 1-1 l’anticipo della diciottesima giornata di Ligue 1 2023/2024, con i padroni di casa che al Velodrome avevano la grande occasione di avvicinarsi alla zona Champions, ma che al 91′ capitolano quando pensavano di aver difeso bene il vantaggio. Nel primo tempo al 18′ Gigot porta avanti la formazione della Costa Azzurra, ma l’OM specula un po’ troppo nel secondo tempo e forse ritiene di averla già vinta.

Gattuso perde la diga Kondogbia per infortunio e nel finale è assalto degli ospiti: i ragazzi di Vieira, ben messi in campo, alzano il baricentro e provano a costruire occasioni, riuscendo a trovare il pareggio al minuto 91 con il gol di Sebas che ammutolisce tutto lo stadio, per un 1-1 comunque meritato per quanto visto. Il Marsiglia resta quinto a quota 28 punti, ottavo posto per lo Strasburgo ora a quota 24 e nel limbo tra la corsa all’Europa e una salvezza serena.