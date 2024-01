Premier League 2023/2024: guizzo Luton, pari in extremis nello scontro salvezza col Burnley

Guizzo del Luton nel recupero e lo scontro salvezza della ventunesima giornata di Premier League 2023/2024 termina in parità. Beffa atroce per il Burnley, che aveva sbloccato il punteggio al 36′ grazie alla rete di Amdouni e che con un successo si sarebbe portato per l’appunto a -1 dagli ospiti, che invece col pari di Morris al 92′ hanno mantenuto inalterate le distanze di quattro punti e, pur restando terzultimi, hanno agganciato l’Everton a 16, che al momento è anche la quota salvezza.

Il primo tempo è avaro di emozioni e le due squadre ci mettono tanta intensità quanta pochissima qualità, in ogni caso i padroni di casa, spinti dal pubblico che sapeva perfettamente l’importanza di questa serata nell’economia della corsa per non retrocedere, la sbloccano poco prima dell’intervallo con Amdouni. Nel secondo tempo il match si innervosisce e il Burnley prova a gestire il vantaggio, riuscendoci fino al recupero, quando viene punito da Morris che firma il pareggio insperato della matricola che crede sempre più nella salvezza.