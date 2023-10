Ligue 1 2023/2024, il Psg sbriga la pratica Strasburgo con un 3-0 e mette nel mirino il Milan

Il Paris Saint-Germain stende 3-0 lo Strasburgo nel match valevole per la nona giornata di Ligue 1 2023/2024 grazie alle reti messe a referto da Kylian Mbappé, Carlos Soler e Fabian Ruiz. In virtù di questo risultato i parigini si portano al comando della classifica con 18 punti, mentre lo Strasburgo resta a quota 10. Gli uomini guidati da Luis Enrique passano in vantaggio dopo appena dieci minuti con il gol dell’asso transalpino, che trasforma un calcio di rigore. Tre minuti più tardi la formazione ospite trova il pareggio con Mothiba, ma viene tutto annullato per fuorigioco. Lo Strasburgo incassa il colpo e alla mezz’ora il Psg raddoppia con Carlos Soler su assist di Mbappé. Nella ripresa, dopo una girandola di cambi, ci pensa l’ex centrocampista del Napoli Fabian Ruiz a chiudere definitivamente i giochi sul 3-0. Un successo molto incoraggiante per il Paris Saint-Germain, che ora mette nel mirino la gara di Champions League contro il Milan.