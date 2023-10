Abodi sul restyling del Franchi: “Obiettivo avere uno stadio moderno e tecnologico, importante accordarsi per i 55 milioni”

Durante il Next Generation Fest a Firenze, il ministro dello sport Andrea Abodi ha commentato la negazione dei 55 milioni per il restyling dello stadio Artemio Franchi: “Bisogna tenere conto che sono già stati finanziati 130 milioni di euro. Ne mancano 55, ma 130 sono già tanti. Dobbiamo organizzarci per avere i soldi rimanenti. Non ci assumiamo il merito dei 130 milioni perché arrivano dallo stato. Va valorizzato il rapporto con Commisso., che si è impegnato nella costruzione del Viola Park. L’obiettivo è rendere il Franchi uno stadio moderno, tecnologico e accessibile a tutte le forme di disabilità. E’ importante trovare un accordo e un equilibrio”.