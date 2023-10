Union Berlino-Stoccarda 0-3, Bonucci ancora ko. Ruhnert: “Fischer confermato, ma servono risultati”

Continua la crisi dell‘Union Berlino, che è stato sconfitto oggi per 3-0 in casa dallo Stoccarda. Si tratta dell’ottava sconfitta consecutiva per i berlinesi di Leonardo Bonucci, oggi relegato in panchina dall’allenatore Urs Fischer. Il tecnico svizzero è ovviamente finito sul banco degli imputati e il suo ruolo inizia a vacillare, nonostante sia stato lui a portare l’Union prima in Bundesliga e poi addirittura in Champions League. L’allenatore ha escluso le dimissioni, ma nel post-partita sono arrivate anche le parole del direttore sportivo Oliver Ruhnert: “Siamo pronti ad andare insieme con Fischer, ha tanti punti a favore in questo club – spiega – Allo stesso tempo però siamo nel calcio professionistico, dove devono arrivare dei risultati.” Fiducia non infinita quindi per il tecnico dell’Union Berlino, che martedì in Champions ospiterà il Napoli.