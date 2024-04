Ligue 1 2023/2024: il Monaco cade a Lione, ok Marsiglia e Lille

Si chiude la 31ª giornata di Ligue 1. Il Monaco cade a Lione e consegna il titolo al Psg. Successi esterni per Lille e Nizza. Il Marsiglia batte il Lens in casa e si avvicina al sesto posto. Vittoria per 5-4 del Brest sul Rennes al 95′.

Il Lille di Paulo Fonseca vince in rimonta in casa del Metz per 2-1. Succede tutto nel primo tempo al Saint-Symphorien di Metz. I padroni di casa vanno avanti al 23′ con il rigore di Mikautadze. Al 31′ arriva la risposta degli ospiti con Ismaily e, 13 minuti dopo, Yazici trova il gol del 2-1. Successo importante per il Lille, che resta quarto a 55 punti a -1 dal Brest e a -3 dal Monaco.

Brest che esce vittorioso dalla battaglia di Rennes al 95′. Finisce 5-4 per la squadra di Roy con il gol di Brassier al 95′. Partita che si apre con la doppietta di Kalimuendo in 9 minuti, che porta sul 2-0 gli uomini di Stephan. Il Brest accorcia le distanze all’11’ con Mounie e pareggia i conti al 48′ con l’autogol di Omari. L’ex Empoli Satriano (54′) e Camara (66′) completano rimonta e allungo, ma Theate (68′) tiene in vita il Rennes, che al 79′ trova il 4-4 con Terrier. Nel finale è Brassier a regalare i tre punti al Brest.

Il Marsiglia piega 2-1 il Lens e si avvicina ai giallorossi in classifica. Aubameyang apre le danze dopo meno di un minuto. La resistenza della squadra di Gasset dura fino al 77′, con la rete di Said. Il match winner è di Pape Gueye, che issa i biancocelesti al settimo posto a -2 proprio dal Lens.

Il Monaco cade in casa del Lione per 3-2 e consegna il titolo di campione di Francia al Psg. Ben Yedder porta avanti i monegaschi dopo meno di un minuto, ma Lacazette (22′) e Benrahma (26′) ribaltano tutto in quattro minuti. Sempre Ben Yedder trova la doppietta personale al 60′ e si vede annullare la tripletta al 79′. Pochi minuti dopo arriva il gol vittoria di Fofana, che permette al Lione di sorpassare il Rennes all’ottavo posto in classifica.

Successo esterno per il Tolosa, che passa per 2-1 in casa del Lorient ed è aritmeticamente salvo. Padroni di casa che vanno avanti al 19′ con Ponceau. Nel secondo tempo, prima Dallinga (59′) e poi Cissoko (83′) regalano la matematica salvezza ai bianco viola.