Fiorentina-Sassuolo, Italiano: “Felice per questa vittoria. La doppietta aiuterà Nico Gonzalez”

“Più che maturi, direi che abbiamo confermato di avere la capacità nei periodi negativi di non abbatterci, di non perdere l’entusiasmo e di reagire immediatamente. Prendiamo i tre punti e ripartiamo in classifica: sono felice e contento per questa vittoria”. A dirlo, ai microfoni di Dazn, è il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano dopo la vittoria per 5-1 sul Sassuolo. “Soprattutto vincere in casa è importante, anche perché giovedì abbiamo una gara determinante contro il Brugge – ha aggiunto Italiano -. La soddisfazione quindi è doppia. Arthur ha avuto qualche problemino a livello fisico, sta tornando quello di inizio stagione, quando tocca tanti palloni come stasera per noi è tanta roba. Ci danno tantissimo sia lui che Maxime Lopez”. Dopo otto gare a secco, Nico Gonzalez si mette in luce con una doppietta: “Aveva già fatto gol in Conference, era tornato a segnare però dal punto di vista della continuità di prestazione doveva migliorare. Questi due gol in 45′ lo possono aiutare. Quando tutti lì davanti sono capaci di incidere è una cosa positiva. Nico con questa condizione mentale e con questi due gol sarà un altro Gonzalez: lo conosco e so che si è sbloccato”. Sugli obiettivi: “Noi non abbiamo scelto nulla, quando sbagli qualcosa sei fuori dalle competizioni, come è accaduto in Coppa Italia. Ora ci attende il Brugge, che è una signora squadra: giovedì dobbiamo giocare bene e andare in vantaggio, perché poi nella gara di ritorno sarà una bolgia, durissima. In campionato stiamo marciando alla stessa velocità dell’andata, quindi vogliamo confermarci”, ha concluso Italiano.