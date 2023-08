Jannik Sinner in finale a Toronto: ranking e quanti soldi ha guadagnato

Jannik Sinner è in finale nel Masters 1000 di Toronto 2023. Il tennista altoatesino per la terza volta in carriera all’atto conclusivo di un torneo di questa categoria e si giocherà il titolo contro l’australiano Alex De Minaur. Grazie a questo risultato, Sinner ha certamente consolidato l’ottavo posto nel ranking allungando su Taylor Fritz. In caso di vittoria, però, potrebbe arrivare un nuovo best ranking al numero 6 ed eguagliare il piazzamento raggiunto da Matteo Berrettini. Molto bene anche nella Race per le Finals di Torino: comunque vada, da domani l’azzurro sarà in quarta posizione. Per quanto riguarda il prize money, invece, Jannik è sicuro di incassare circa 506.290 euro, in caso di trionfo potrebbe quasi raddoppiare la cifra intascando 927.151 euro.