Serie C 2023/24: Cerignola conquista la vittoria in rimonta su Crotone

Nella serata del 27 gennaio vanno in scena quattro partite valide per il Girone C del campionato di Serie C 2023/24. Cerignola trova la vittoria in rimonta su Crotone, in un match terminato 4-2. Gli ospiti si sono portati avanti al 26′ con l’autorete di Gonnelli e poi D’Ursi ha trovato il raddoppio al 40′. Nel secondo parziale in campo però, Crotone ha saputo ribaltare la partita. Malcore ha dimezzato le distanze al 67′, con D’Andrea che ha firmato una meravigliosa tripletta, andando in rete al 78′, 89′ e 96′. Nel frattempo, Giugliano e Picerno pareggiano per 1-1. La formazione in trasferta trova la rete del vantaggio al 16′ grazie a Maiorino, mentre i padroni di casa devono aspettare il minuto 94 per conquistare un punto, con Caldore che sigla il gol del pareggio. Parità anche tra Casertana e Latina, che finisce 1-1. Per i casertani va a segno Anastasio al 25′, mentre Ercolano trova il pareggio al 78′. Infine, pareggiano anche Turris e Messina per 2-2. La formazione di Torre del Greco va a segno al minuto 8 con Nocerino, mentre le altre reti vengono collezionate tutte nel secondo tempo. Rosafio pareggio al 74′, e poi Frisenna concede l’autogol alla Turris al 92′. Messina trova la parità solo al 96′ con Emmausso.