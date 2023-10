Masters 1000 Shanghai 2023: Sinner parte male e poi cresce, Baez battuto al terzo set

Jannik Sinner fatica ancora e stavolta deve passare dalle forche caudine del terzo set per avere la meglio di Sebastian Baez nel terzo turno del torneo Masters 1000 di Shanghai 2023. Dopo il bye del primo turno e aver superato Marcos Giron al secondo, l’altoatesino non si ferma dopo la vittoria di Pechino e avanza agli ottavi di finale in due ore con il punteggio di 3-6 6-3 6-2, in quello che era il primo confronto con l’argentino. Fra due giorni l’azzurro affronterà un tennista più giovane, lo statunitense in ascesa Ben Shelton.

Si gioca col tetto per via delle condizioni meteo instabili, nel primo set entrambi aprono tenendo la battuta a quindici, poi Sinner costringe Baez ai vantaggi, salvo dover poi fronteggiare palle break al servizio, venendo punito dall’argentino alla terza opportunità e ai vantaggi. L’altoatesino porta ancora il sudamericano ai vantaggi, ma anche in questo caso l’argentino si salva ed è 4-1 per lui al cambio campo, che diventa rapidamente 6-3 in quarantatré minuti di gioco per Baez, che vince a zero il game che gli consegna il primo set. L’azzurro in difficoltà a livello fisico e non troppo concentrato, ma nel secondo set migliorano le percentuali al servizio e ne giova il numero 4 al mondo. Arriva un break prematuro che consente a Jannik di salire 2-0, poi tra alti e bassi non concede opportunità al sudamericano ed è 6-3. Si va al terzo set e Sinner apre con palle break a favore nel terzo gioco, l’altoatesino si carica e strappa il servizio all’avversario, alzando tanto il livello del suo gioco. Al contempo, Baez paga la fatica del primo set e si spegne sempre più, concedendo un altro break al nostro numero uno d’Italia che in due ore esatte chiude il match vincendo 6-2 il terzo set.