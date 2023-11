Volley, Challenge Cup maschile 2024: Monza supera 3-0 lo Sporting Lisbona e approda agli ottavi

Obiettivo centrato dalla Mint Vero Volley Monza, che grazie al successo ai danni dello Sporting CP Lisbona ha staccato il pass per gli ottavi di finale della Cev Challenge Cup maschile 2023/2024 di volley. Gli uomini di Massimo Eccheli, dopo la sofferta vittoria al tie-break in trasferta, si sono imposti anche tra le mura amiche ed hanno così passato il turno.

Per farlo era sufficiente vincere con qualsiasi risultato, ma la formazione lombarda l’ha fatto con il punteggio di 3-0 (29-27, 25-18, 25-17). Niente da fare per la compagine portoghese, a caccia di un successo per ribaltare la situazione o quantomeno rinviare tutto al Golden Set ma incapace di contenere la superiorità avversaria. All’Arena di Monza è dunque la squadra di casa a trionfare e proseguire il suo cammino nella competizione.

