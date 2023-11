Ligue 1 2023/2024: altra porta inviolata per il Nizza a Montpellier, ma stavolta Farioli non vince

Altra porta inviolata per il Nizza di Francesco Farioli, che però questa volta manca l’appuntamento con la vittoria. La capolista della Ligue 1 2023/2024, nell’anticipo della dodicesima giornata, resta ancora imbattuta – e il tecnico italiano è il sesto debuttante nella storia del calcio francese a tenere aperto un ruolino del genere – ma non va oltre lo 0-0 in casa di un Montpellier estremamente combattivo. Quello della vena offensiva non esaltante resta un piccolo difetto della splendida sorpresa transalpina, che invece dietro è imperforabile: appena quattro gol presi in questo avvio di stagione, sesto clean sheet di fila.

I padroni di casa se la giocano in tutti i modi sul piano del temperamento, poca invece la qualità messa in campo per riuscire a strappare un punto alla capolista. Sono ora 12 i punti in classifica per il Montpellier, mentre il Nizza si porta a quota 26 ma domani potrà essere scavalcata dal Psg, che insegue a -2, e raggiunta dal Monaco, ora a -3.