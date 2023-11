Basket, Eurolega 2023/2024: vittoria per Panathinaikos, Barcellona e Monaco

Nella serata di venerdì 10 novembre vanno in scena tre partite di Eurolega 2023/2024. Le prime squadre a scendere in campo sono l’Alba Berlino e il Panathinaikos. I greci che hanno la meglio nei primi due quarti della partita, con un terzo parziale segnato dalla rimonta berlinese. I tedeschi non sono però riusciti ad agganciare la squadra avversaria e la partita si è conclusa 85-99. Alle 20.30 si sono sfidate Barcellona e Stella Rossa, con gli spagnoli che ne sono usciti vincitori. Il Barcellona rimane in vantaggio per tutti i quattro quarti della gara, mentre alla Stella Rossa non resta che inseguire. Al termine dei quaranta minuti di gioco, il risultato è di 86-81. Infine, termina per ultima la partita tra Monaco e Lyon-Villeurbanne. Il Monaco amministra l’incontro e non lascia spazio alla squadra rivale, terminando con un vincente 80-70.