Ligue 1 2022/23: vittoria esterna del Marsiglia, Monaco fermato sul pari dal Troyes

Continua la 26esima giornata di Ligue 1 2022/23, ricca di gol e soprese sia in zona alta che di bassa classifica. Quest’oggi sono andati in scena ben sette match, tra cui la sfida del Marsiglia secondo contro il Rennes. La compagine di Tudor ha battuto 0-1 il Rennes, grazie alla rete decisiva di Kolasinac al 57′. Sempre in vetta il Monaco è stato fermato invece sul pari dal Troyes, sul risultato di 2-2.

Successivamente il Brest ha battuto 0-1 il Racing Strasburgo, così come vince di misura in trasferta il Clermont contro il Tolosa. Vittorie casalinghe invece per il Reims contro l’Ajaccio, per 1-0, e del Montpellier contro l’Angers, 5-0. Infine pareggio a reti bianche tra Lione e Lorient.