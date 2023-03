MOVIOLA – Roma-Juventus, incredibile follia di Kean: entra e viene espulso dopo pochi secondi

Episodio da moviola in Roma-Juventus. Incredibile la follia di Moise Kean, che viene mandato in campo all’89’ da Massimiliano Allegri per provare a rinforzare l’attacco ma che alla prima palla toccata, dopo essere stato un po’ strattonato, impazzisce e dà un calcione a Gianluca Mancini. L’arbitro Maresca non può che estrarre il cartellino rosso: il classe 2000 viene così espulso dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo.