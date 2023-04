Ligue 1 2022/23: Gomes e Gabella trascinano il Lille, ancora sconfitto l’AC Ajaccio

Il Lille conquista una vittoria fondamentale per l’obiettivo Europa, battuto l’AC Ajaccio che firma la 23esima sconfitta stagionale. Termina 3-0 la sfida del Pierre-Mauroy valevole per la 33esima giornata di Ligue 1 2022/23.

Successo consolidato già nella prima frazione di gioco, è Gomes con doppietta a portare su un doppio vantaggio la formazione di Fonseca con due tiri decisivi e imprendibili per Leroy. E’ poi Cabella ad aggiungersi al tabellino dei marcaoti al 37esimo: l’attaccante numero 10 riceve un passaggio sensazionale, e a tu per tu con il portiere lo spiazza con freddezza. Nella ripresa ci provano ancora i padroni di casa che arrivano al poker ancora con Cabella, l’arbitro però viene richiamato al Var: c’è fuorigioco, il gol sarà annullato. Gli ospiti provano ad accorciare le distanze, Marchetti al 69esimo raccoglie un ottimo passaggio al limite e tenta la conclusione, quest’ultima però non è precisa, il pallone termina infatti largo sulla sinistra. Ospiti che restano così in netta zona retrocessione a sole sei giornate dal termine del campionato. Termina 3-0.