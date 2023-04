Tennis, Barazzutti: “Sinner può vincere a Roma”

“Sinner oggi è in grado di vincere tutto, anche questi Internazionali d’Italia”. L’ex capitano di Coppa Davis Corrado Barazzutti, oggi nel team di Fabio Fognini, ha parlato così in vista dell’inizio degli Internazionali d’Italia, al via lunedì 8 maggio. “Mi spiace moltissimo per Matteo Berrettini costretto a dare forfait anche in questa edizione, e sono felice che Fognini, reduce dallo stop dopo l’infortunio a Estoril, sia a Roma con una wild card. Si sta allenando, mi auguro che possa giocare bene al Foro” ha aggiunto all’AGI.

Su Musetti: “E’ un giocatore di valore assoluto, prima o poi riuscirà ad esprimersi al cento per cento. A Roma può fare molto bene, così come Lorenzo Sonego“. Ma attenzione anche a Passaro, Arnaldi, Nardi, Zeppieri, in tabellone con la wild card: “Sono una nuova pattuglia di azzurri in grande crescita. Ho visto i due match di Arnaldi a Madrid contro Paire e poi contro Ruud: è in grandissimo miglioramento e queste due vittorie gli hanno dato un’iniezione gigantesca di fiducia, utilissima per il cammino a Madrid (domattina alle 11 incontrerà nei sedicesimi lo spagnolo Munar, ndr) e per gli Internazionali d’Italia”.