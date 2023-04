Udinese-Napoli, tifoseria bianconera avverte: “Non tolleriamo feste, Udine è solo bianconera”

Sale la tensione a Udine in vista di Udinese-Napoli, match in programma giovedì 4 maggio alla Dacia Arena. Nelle ultime ore infatti la Curva Nord, sede del tifo friulano più caldo e legato al mondo ultras, ha pubblicato un comunicato nel quale si legge: “Non abbiamo mai permesso a juventini, milanisti e interisti di festeggiare nella nostra città. Allo stesso modo, a maggior ragione, non sono graditi né tollerati festeggiamenti di alcun tipo da parte dei napoletani. Udine è solo bianconera RISPETTO!!!”

Il documento è subito giunto all’attenzione delle forze dell’ordine, memori anche degli incidenti tra le due tifoserie nel 2010 quando fuori dallo stadio ci furono diversi feriti. Ancora oggi la Curva Nord intona cori contro i napoletani in occasione di ogni partita. Secondo gli inquirenti il messaggio potrebbe riferirsi sia ai caroselli di tifosi napoletani nelle prossime ore, sia direttamente al match di giovedì sera quando la Dacia Arena sarà piena di tifosi partenopei in gran parte dei settori. Per festeggiare lo Scudetto si è infatti creata una vera e propria caccia al biglietto. In ogni caso le forze dell’ordine sono in stato di massima allerta.