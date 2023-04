Ligue 1 2022/23: Costa con autogol regala il successo al Lione, 1-2 al Municipal di Tolosa

Il Lione vince all’ultimo istante, beffato il Tolosa. Termina 1-2 la sfida valevole per la 31esima giornata di Ligue 1 2022/23. Gli ospiti restano così in settimana posizione con 48 punti, mentre la formazione di Montanier fissa la 12esima posizione a quota 39.

Sblocca il risultato il Lione al 34esimo minuto con Lacazette che, posizionandosi sul dischetto trasforma il rigore concesso dal direttore di gara insaccando alla destra di Dupe. Passano solo 3 minuti e Aboukhlal ristabilisce l’equilibrio: l’esterno numero 6 ribadisce in rete all’angolino basso di sinistra dopo che il pallone è rimbalzato sui suoi piedi in area. Nella ripresa il ritmo si mantiene equilibrato e a smuovere gli animi ci pensa l’occasione di Tolisso che al 66esimo aggancia un bel passaggio in area e calcia. Pallone che supera Lopes ma viene deviato sulla traversa. Poi, la vittoria sul finale firmata dallo sfortunato autogol di Costa che regala il successo agli ospiti. Termina 1-2 allo Stadio Municipal di Tolosa.