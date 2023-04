Basket, Eurolega: preziosa vittoria del Zalgiris sul Bayern Monaco. Passa il Barcellona sul Valencia

Tempo di verdetti per l’Eurolega di basket maschile che ha decretato le 8 qualificate alla prossima fase del torneo più importante d’Europa. Gran parte delle squadre erano già qualificate per gli ottavi di finale della competizione, ma molti match hanno dato verdetti importanti. Per esempio, è preziosissima la vittoria del Zalgiris del Bayern Monaco a termine di una partita al cardiopalma che alla fine ha portato alla vittoria la squadra lituana. Il punteggio finale di 80 ad 83 che portano il Zalgiris all’ottavo posto nel girone comandato dall’Olympiacos.

Il Barcellona passa per 85-71 contro il Valencia, legittimando il suo terzo posto, alle spalle di Olympiacos e Real Madrid nello stesso girone di Zalgiris e Bayern Monaco. Per i blaugrana il posto alla fase successivo era già garantito, mentre il Valencia chiude al tredicesimo posto. Sempre in questo girone vittoria per il Monaco che passano sull’Anadolu Efes per 87-72. Nel pomeriggio, invece, è stato tempo di Partizan e Panathinaikos con questi ultimi che nonostante fossero eliminati, hanno dato battaglia contro i serbi riuscendo anche a prevalere per 83-84 a termine di una partita entusiasmante.