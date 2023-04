Ligue 1 2022/2023: secondo ko di fila per il Psg, al ‘Parco dei Principi’ passa il Lione

Al Parco dei Principi cade ancora il Psg, che cede 1-0 al Lione e incassa la seconda sconfitta consecutiva. In difficoltà già nel primo tempo la squadra di Galtier, con Donnarumma che procura un calcio di rigore agli avversari. Lacazette però non riesce a trasformare il calcio dagli undici metri, spiazzando il portiere azzurro ma colpendo il palo. Si va all’intervallo sullo 0-0. Al 56′ però il Lione il risultato riesce a sbloccarlo: traversone dalla sinistra, arriva con tempi perfetti dall’altro lato Kumbedi, che con un passaggio a centro area mette a pochi metri dalla porta Bradley Barcola, il quale non può sbagliare e segna il gol dell’1-0 per i suoi. Magari il campionato si fa fatica a definirlo riaperto vista la potenza di fuoco del Psg, ma di certo i sei punti di vantaggio sul Marsiglia e sul Lens non rappresentano un margine che dà troppa sicurezza.

Negli altri incontri di giornata pirotecnico successo per 4-3 del Monaco contro il Strasburgo, mentre il Lille nei minuti finali riesce con una doppietta di Zhegrova a superare 3-1 il Lorient. Con lo stesso punteggio vince anche il Brest ai danni del Tolosa. In coda non si rialza l’Ajaccio, sconfitto 2-1 dal Clermont. Il Nantes cede di schianto, 0-3 contro il Reims, mentre finisce 1-1 tra Angers e Nizza.