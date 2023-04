Napoli-Milan, Pioli: “Il risultato di stasera non condizionerà le gare di Champions League”

Stefano Pioli, dopo il clamoroso 4-0 del Milan in casa del Napoli, ha così commentato il successo dei suoi ai microfoni di Dazn. “Sono felice della vittoria, ma questo è solo un primo passo e dobbiamo continuare così fino alla fine – ha spiegato il tecnico rossonero –. Il risultato di stasera non condizionerà, in ogni caso, le due gare di Champions: io e Spalletti sicuramente sapremo prendere nuove decisioni. Napoli e Milan sono due squadre molto forti, loro sono stati più bravi di noi in campionato e sono primi meritatamente. Differenza tra noi e il Napoli? Noi abbiamo giocato troppe partite con l’approccio e lo spirito sbagliato, mentre loro sono stati sempre sul pezzo. Vedremo cosa accadrà in Champions League, certamente la prestazione di oggi ci infonde fiducia. Il 4-0, però, non vuol dire che siamo molto più forti di loro: la differenza è stata soprattutto nel cinismo sotto porta”.

Questo trionfo è coinciso con il ritorno del Milan alla difesa a quattro. “Siamo tornati alla difesa a quattro, decisione che avevo preso già da tempo in vista di questa partita – ha ammesso Pioli –. Però con la difesa a tre abbiamo ottenuto altri risultati importanti come quelli con il Tottenham. A me piace cambiare la squadra e sistema di gioco in relazione all’avversario e alle nostre necessità. Brahim Diaz? Niente di serie in vista Champions, problemino all’adduttore e non volevo rischiarlo”.

Prestazione totalmente diversa rispetto a quelle che hanno preceduto la sosta. “La testa fa la differenza in questo sport e noi abbiamo sofferto da questo punto di vista nel mese di gennaio. Inoltre, la cavalcata di Champions League ci ha tolto un po’ di energie in campionato, ma noi siamo felici di esserci misurati in più competizioni. Leao è tornato? Non è mai andato via: sono ragazzi giovani che migliorano anche quando le prestazioni non sono convincenti”, ha concluso Pioli.