Inter-Monza 0-1: la reazione di Tramontana alla deludente sconfitta di San Siro (VIDEO)

di Antonio Sepe 28

La reazione di Filippo Tramontana, cronista tifoso di 7 Gold, a Inter-Monza 0-1. Serata da dimenticare per i nerazzurri, sconfitti a San Siro dai brianzoli e puniti dal gol dell’ex di Caldirola, che infligge alla squadra di Inzaghi l’undicesima sconfitta stagionale. Un ko reso meno amaro dalla prospettiva di completare l’opera contro il Benfica e passare il turno in Champions, ma che non è andato giù al noto tifoso rossonero, più che amareggiato per il risultato del Meazza.