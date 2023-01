Highlights e gol Lens-Psg 3-1, Ligue 1 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 11

Il video con gli highlights e i gol di Lens-Psg 3-1, match valido per la diciassettesima giornata di Ligue 1 2022/2023. Strepitosa partita al vertice del campionato francese: la sblocca Frankowski, pareggia subito Ekitike. Riporta avanti i padroni di casa Openda, che trovano il tris a opera di Maurice a inizio secondo tempo. Nel finale Mbappé e Verratti sono gli unici a non arrendersi, ma il punteggio non muta.