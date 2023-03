Liga 2022/2023, Real Sociedad e Cadice si annullano nell’anticipo: 0-0 a San Sebastian

Reti bianche e 0-0 a San Sebastian, nell’anticipo della ventiquattresima giornata della Liga 2022/2023 tra Real Sociedad e Cadice. Un risultato che sicuramente non fa piacere ai padroni di casa, sempre terzi in classifica ma con due soli punti raccolti nelle ultime tre giornate. Un punticino invece prezioso per gli ospiti, che danno continuità alla vitttoria sul Vallecano e si portano a +3 sul Valencia terzultimo.

La partita non ha regalato tantissime emozioni, ma i motivi di interesse non sono mancati nel secondo tempo grazie ad alcuni episodi che hanno fatto discutere. Su tutti l’intervento del Var al 57′ per un presunto tocco di mano in area del Cadice: l’arbitro Lahoz, uno dei più esperti del campionato spagnolo, dopo un lungo colloquio all’auricolare ha deciso di non assegnare il rigore alla Real Sociedad tra le proteste dei giocatori e del pubblico di casa. Gli ospiti però d’altro canto al 68′ colpiscono un palo clamoroso con Roger Marti. Nel finale grandissima paura per Fali: il giocatore del Cadice va a terra e perde i sensi dopo uno scontro aereo. Gioco fermo diversi minuti per i soccorsi, Fali poi si riprende ma esce in barella e con il collo immobilizzato per tutti gli accertamenti del caso.