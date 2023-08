Liga Portugal in esclusiva su Dazn, accordo ufficiale per il triennio 2023-2026

Dazn arricchisce la propria offerta proponendo ai propri abbonati anche le partite più importanti della Liga Portugal Betclic, la massima serie portoghese, per il triennio 2023-2026. Questo accordo consentirà a tutti gli appassionati di calcio di godersi anche le gare dei principali club portoghesi come Porto, Benfica e Sporting Lisbona. Si parte sabato 12 agosto con la sfida tra Sporting Lisbona e Vizela, mentre lunedì 14 agosto sarà il turno di Porto e Benfica, che se la vedranno rispettivamente contro Moreirense e Boavista. Con le più importanti partite della massima serie portoghese in esclusiva e gli highlights di tutte le giornate, Dazn rende ulteriormente più ricco il suo portfolio di competizioni calcistiche, continuando a perseguire l’obiettivo di diventare la principale destinazione per l’intrattenimento sportivo per i tifosi di tutto il mondo.