Golf, Ryder Cup 2023: Melissa Satta condurrà cerimonia di apertura

Importanti novità per la Ryder Cup di Golf che per questa edizione si svolgerà nelle nostre mura italiana, cioè nella capitale di Roma. La Città Eterna, dunque, ospiterà i campioni più importanti del mondo del Golf che si sfideranno in due grandi team, Usa ed Europa. Un’altra novità riguarda la madrina dell’evento.

Sarà Melissa Satta condurrà la cerimonia di apertura della Ryder Cup 2023 al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio. Lo ha annunciato la Federgolf sui propri canali social. . La showgirl aprirà il tradizionale sipario della sfida tra Europa e Stati Uniti, in cui i due capitani presenteranno le rispettive squadre e sveleranno gli accoppiamenti per i Foursomes del giorno successivo. La cerimonia di apertura si svolgerà il 28 settembre.