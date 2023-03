Snowboardcross, qualificazioni Veysonnaz 2023: Sommariva avanti col miglior tempo

I risultati delle qualificazioni di snowboardcross, per quanto riguarda la tappa di Veysonnaz 2023. Lorenzo Sommariva ha fatto registrare il miglior tempo tra gli uomini, in 56.58, e domani sarà quindi inserito nella prima batteria di giornata insieme al connazionale Michele Godino, passato con il sedicesimo tempo. Hanno invece avuto bisogno del secondo run Omar Visintin e Matteo Menconi, che potranno quindi giocarsi le proprie chance di vittoria. Niente da fare, invece, per Devin Castello, Niccolò Colturi e Luca Abbati.

Per quanto riguarda la gara femminile, Francesca Gallina si è qualificata con il decimo tempo, l’ultimo utile nella prima run. Missione compiuta anche per Sofia Belingheri che si qualifica con l’ultimo tempo utile dopo la seconda run, facendo meglio di un solo centesimo rispetto alla francese Manon Petit Lenoir. Chiudono con il terzultimo e il penultimo tempo complessivo, rispettivamente, Sofia Groblechner e Marika Savoldelli.