Liga, la partita Betis-Barcellona sarà trasmessa in diretta sull’account TikTok di Dazn

La sfida tra Betis e Barcellona, valida per il recupero della diciassettesima giornata di Liga, sarà trasmessa in diretta sull’account TikTok di Dazn. L’emittente ha deciso di replicare dopo il successo dell’amichevole Roma-Shakhtar dello scorso agosto, trasmessa proprio sul celebre social network. Stavolta però non si tratta di un match estivo senza nulla in palio, bensì di un’importante gara di uno dei top-5 campionati europei che assegna punti fondamentali in chiave europea. L’appuntamento è alle ore 21 della serata di mercoledì 1 febbraio. Per guardare il match, dunque, sarà sufficiente scaricare l’applicazione e cercare l’account di Dazn.