Probabili formazioni Juventus-Lazio: quarti di finale Coppa Italia 2022/2023

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2022/2023. Le due squadre scenderanno in campo all’Allianz Stadium alle 21:00 di giovedì 2 febbraio. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play. Nel prossimo turno ci sarà una tra Inter e Atalanta. Chi passerà il turno? Non resta che scoprirlo. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti, oltre ovviamente a tutte le scelte dei possibili allenatori.

JUVENTUS – Milik favorito su Kean, come Locatelli su Paredes. Da valutare Chiesa, ma dovrebbe farcela e spuntarla su Soulè sulla fascia destra. Alex Sandro nel terzetto difensivo. Ancora presto per Vlahovic e Pogba dal 1′.

LAZIO – Immobile torna e si prende l’attacco. Sarri non dovrebbe fare turn over a centrocampo ma in difesa potrebbe rivedersi Patric. Tra i pali chance per Maximiano.

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik

Ballottaggi: Locatelli 55% – Paredes 45%; Chiesa 55% – Soulè 45%

Indisponibili: Bonucci, Chiesa (in dubbio)

Squalificati: –

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Ballottaggi: Cataldi 65% – Marcos Antonio 35%, Luis Alberto 65% – Vecino 35%:

Indisponibili: Radu

Squalificati: –