WNBA, slitta il ritorno di Griner: la free agency si oppone ai voli charter delle squadre

Brittney Griner dovrà attendere ancora un po’ prima di tornare in campo nella WNBA. Dopo aver trascorso svariati mesi in Russia ed esser stata liberata solo in seguito a uno scambio di prigionieri tra i paesi, la 32enne di Houston deve ora fare i conti con la free agency, che non apre a negoziazioni sui voli charter. La cestista, che ha intenzione di firmare con Phoenix, avrà infatti bisogno di sistemazioni di viaggio speciali per ragioni di sicurezza. Tuttavia, secondo l’accordo attualmente in vigore, le squadre devono viaggiare in voli commerciali. Essendo Griner l’unica giocatrice ad avere certe esigenze, e contestualmente i voli charter piuttosto costosi per i club, è probabile che la lega elabori un piano apposta per lei.