Liga 2023/24: tris dell’Atletico Madrid che si qualifica in Champions, cade l’Athletic Bilbao

Quattro gare in questo mercoledì di Liga, in cui è andato in scena il 36esimo turno. Il risultato più importante arriva dal Coliseum Alfonso Perez, dove l’Atletico Madrid rifila un tris al Getafe e si prende la qualificazione in Champions League. A decidere l’incontro per i Colchoneros è Antoine Griezmann, autore di una tripletta: il francese apre le marcature al 27′, poi raddoppia al 42′. Nella ripresa le Petit Diable piazza lo 0-3 su assist di Samuel Lino e si porta a casa il pallone. A consolidare matematicamente il quarto posto dell’Atletico è anche la contemporanea sconfitta a sorpresa dell’Athletic Bilbao, che inciampa al Balaidos, perdendo 2-1 contro il Celta Vigo. I Leoni baschi passano in vantaggio dopo 23′ grazie all’ex Torino Alex Berenguer, al settimo centro in campionato, ma poi crollano nella ripresa. Os Celestes infilano un uno-due micidiale con le reti di Williot Swedberg al 68′ e Hugo Alvarez al 71′, che avvicinano la formazione galiziana alla salvezza.

In serata erano arrivate le vittorie del Rayo Vallecano e del Cadice. La squadra di Vallecas ottiene la salvezza matematica grazie al successo interno 2-1 contro il Granada: nonostante 85′ minuti in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Trejo al 5′, i Franjirrojos passano al 23′ con Florian Lejeune, poi raddoppiano al minuto 80 con Jorge de Frutos. Nel finale arriva il gol che accorcia le distanze per i Nazaries, già retrocessi, con l’ex Torino Lucas Boye. Vittoria fondamentale anche per il Cadice, che sbanca il Sanchez Pizjuan di Siviglia 0-1 grazie alla rete di Sergi Guardiola al 96′ e tiene vive le speranze di salvezza. Servirà comunque un’impresa ai Limoneros, che a due giornate dal termine sono terzultimi con 32 punti, a -4 dal Mallorca e -5 dal Las Palmas e Celta Vigo che li precedono.