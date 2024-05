Juventus, Allegri: “Giuntoli? Non è successo niente. Visto che mi danno fuori lascio una squadra forte”

“Giuntoli? Non è successo assolutamente niente, non ho detto nulla a nessuno. Rispetto molto la società e gli uomini. Assolutamente non volevo allontanare nessuno, volevo festeggiare con i miei ragazzi che hanno disputato una stagione importante anche se non siamo riusciti a lottare per lo Scudetto“. Queste le parole dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in merito ad un video che circola in questi minuti dove si vede l’allenatore livornese che, durante i festeggiamenti, nemmeno si è avvicinato a Cristiano Giuntoli, suo dirigente, mentre quest’ultimo stava applaudendo. E anzi lo ha allontanato con un gesto eloquente: “Via, via…”.

“Lascio, visto che mi danno fuori dalla Juventus, una Juventus forte – ha proseguito ai microfoni di Mediaset – se l’anno prossimo non sarò più l’alleantore, la società farà le sue valutazioni. Il futuro? Credo che è nel diritto di una società decidere, per me era una serata importante, era una finale, in carriera mi sono divertito abbastanza, stadio pazzesco con tifosi meravigliosi da entrambe le parti, mi sono divertito e spero di viverne altre nella mia carriera”. “Sono molto contento per i ragazzi, hanno regalato una gioia alla società, ai tifosi e a me. Vincere non è mai facile ma è nel dna della Juventus”, ha concluso.