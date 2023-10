Liga 2023/24: l’Osasuna supera 2-0 il Granada con doppio Budimir

Nell’anticipo del venerdì della Liga 2023/24 l’Osasuna vince 2-0 in casa contro il Granada grazie ad una doppietta di Ante Budimir. La squadra di Pamplona passa subito in vantaggio al minuto 11 con il terzo centro in campionato del centravanti ex Crotone e Sampdoria. Nella ripresa arriva anche il bis del croato, che si procura il rigore e lo trasforma al 59′ per il 2-0 dei rojillos. A 15′ dalla fine gli ospiti rimangono anche con un uomo in meno per l’espulsione dell’ex Torino Lucas Boyé, che rende una chimera la rimonta. Finisce dunque con una meritata vittoria dei padroni di casa, che salgono momentaneamente in nona posizione in classifica con 13 punti, a -2 dalla zona Europa. Notte fonda invece per il Granada, che rimane in penultima posizione con 6 soli punti.